إحالة 6 ضباط لمحكمة قوى الأمن الداخلي على خلفية هروب المدان احمد شايع

2024-02-28 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحالة 6 ضباط إلى محكمة قوى الأمن الداخلي على خلفية هروب المدان أحمد شايع.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزارة الداخلية أحالت 6 ضباط و (4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المواد (31 و341 و271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (أحمد شايع)"، مبينا انه "تم تحدد الرابع من آذار المقبل موعدا لمحاكمتهم".

ووجهت الوزارة "عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة".