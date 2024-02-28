البرلمان يعقد جلسته برئاسة شاخوان عبدالله

2024-02-28 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، جلسته برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة رقم 12 ضمن الدورة الانتخابية للخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد عقد الجلسة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ادناه جدول اعمال جلسة اليوم:-



