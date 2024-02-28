بعد هروب احمد شايع.. إحالة 6 ضباط و 4 مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي

2024-02-28 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، إحالة 10 ضباط ومفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، على خلفية هروب المدان احمد شياع من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "قررت إحالة (6) ضباط و (4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق احكام المواد (31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)".

وأضاف البيان، انه "تم تحديد يوم الاثنين الرابع من آذار المقبل موعداً لمحاكمتهم".

وتابع "كما وجهت الوزارة عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة".

وكانت وزارة الداخلية، كشفت الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شياع، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بقضية مقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة، حيث كان المدان الهارب محكوم وفق احكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتان، حيث ان هذا المتهم يعاني من فشل كلوي و كان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به".

وأوضحت، أن "عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال توطئ احد الضباط تمكن من الهرب اثناء خروجه للعلاج، علماً أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلس تحقيقي في هذا الحادث".

وفي (28 شباط 2023)، أعلن جهاز الأمن الوطني، إعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (احمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وارهاب في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إلقاء القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو ( أحمد عبد الواحد شايع ) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الارهاب".

واضاف أن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرى إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".



