بعد خروج الخطوط الإيرانية عن الخدمة.. ديالى تفقد اكثر من 400 ميكا واط من الكهرباء

2024-02-28 14:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي بمحافظة ديالى، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، عن فقدان المحافظة اكثر من 400 ميكا واط من الكهرباء خلال ساعات.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "خطي ميرساد و سربيل زهاب الناقلين للكهرباء المستوردة من ايران صوب ديالى تم اطفائهما من جهة المصدر (في إشارة الى ايران) ما أدى الى فقدان المحافظة اكثر من 400 ميكا واط خلال ساعات".

وأضاف الحياني، انه "لا تعرف أسباب انطفاء الخطين"، مشيرا الى ان "التداعيات كانت في تضاعف ساعات القطع المبرمج عن المدن والقصبات بسبب الاعتماد على ما تنتجه المنظومة الوطنية التي تكاثرت هي الأخرى بسبب تقلص امدادات الغاز الإيراني المستورد لبعض محطات توليد الطاقة خاصة في بغداد".

واكد انه " لا يعرف حتى الان موعد عودة خطي ميرساد و سربيل زهاب الى ديالى بانتظار معرفة أسباب اطفائهما ".

يشار الى ان خط ميرساد _ ديالى تبلغ طاقته ٤٠٠ك.ف, فيما تبلغ طاقة خط سربيل زهاب _ خانقين ١٣٢ك.ف.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية او على خطوط الطاقة الكهربائية الإيرانية، والذي يُغطي بمجمله ثلث احتياجات العراق من الطاقة، لكن طهران تقطع الغاز بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة خصوصا في موسم الذروة.



