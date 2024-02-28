2024-02-28 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عمار حكت اليوم الاربعاء، ان الايام المقبلة ستشهد اختيار شخصية مناسبة لمنصب المحافظ. وذكر حكمت لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد اجراء انتخاب مجلس المحافظة لاحمد الجبوري ابو مازن بالفترة السابقة وتوقف الاجراءات بعد عدم صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية لوجود موانع قانونية بترشيح ابو مازن فقد […]

ظهرت المقالة تصريح جديد من مجلس صلاح الدين حول اختيار المحافظ أولاً على ايرث نيوز.