ريبين سولاقا يجري أول وحدة تدريبية في كوريا الجنوبية

2024-02-28 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التحق لاعب المنتخب الوطني ريبين سولاقا بتدريبات فريقه الجديد سول الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء. واليوم هي أول وحدة تدريبية يخوضها سولاقا مع فريقه الجديد بعدما انضم إليه في الشهر الحالي. ومن المقرر أن يتواجد سولاقا في قائمة الفريق لمباراته المقبلة أمام غوانغجو يوم السبت المقبل في الدوري الكوري الجنوبي. وكان سولاقا قد شارك […]

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