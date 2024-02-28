2024-02-28 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، إحالة 10 ضباط ومفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، على خلفية هروب المدان احمد شياع من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة. وذكر بيان للوزارة تلقته ” ايرث نيوز” انه قررت إحالة (6) ضباط و (4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق احكام المواد (31 و […]

ظهرت المقالة الداخلية تحيل 6 ضباط و4 مفوضين لمحكمة قوى الامن الداخلي على خلفية هروب المتهم احمد شايع أولاً على ايرث نيوز.