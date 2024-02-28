2024-02-28 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت شركة Energizer الأمريكية عن هاتف ذكي جديد ببطارية مطورة تتيح تشغيله لمدة أسبوع كامل تقريبا بشحنة واحدة. وزعمت التقارير أن هاتف Hard Case P28K يزن أكثر من نصف كغ بسبب حجم البطارية الكبير (أكبر بطارية في العالم). وتقول Energizer إن الهاتف مصمم خصيصا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بطارية تدوم طويلا، كالمتنزهين مثلا. […]

ظهرت المقالة “شحنة واحدة لأسبوع”.. هاتف مبتكر بـ”أكبر بطارية في العالم” أولاً على ايرث نيوز.