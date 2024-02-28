2024-02-28 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهدافها من جنوب لبنان بعشرات الصواريخ موقعين عسكريين في شمال إسرائيل، على وقع تصعيد تشهده الحدود في الأيام الماضية. وأفادت في بيان تابعتها ” ايرث نيوز”عن استهدافها موقعين عسكريين “برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد”. ووضعت القصف في سياق “الرد على المجازر بحق المدنيين في قطاع […]

ظهرت المقالة بـ40 صاروخا.. حماس تقصف موقعين عسكريين إسرائيليين أولاً على ايرث نيوز.