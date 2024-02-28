معظمهم ضباط .. الداخلية تحيل 10 من منتسبيها إلى محكمة قوى الأمن لهرب سجين بالبصرة

2024-02-28 14:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احالة 10 من منتسبيها معظمهم من الضباط جراء هروب سجين في محافظة البصرة بسبب إهمالهم وتقصيرهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قررت احالت (6) ضباط و(4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المواد( 31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)، مشيرة إلى تحديد يوم الاثنين الرابع من آذار المقبل موعداً لمحاكمتهم.

كما وجهت الوزارة عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة.