2024-02-28 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن بعض لاعبيه المصابين يحتاجون إلى معجزة للشفاء والعودة للملاعب، مشيرا إلى أن النجم المصري محمد صلاح ستتم مراقبته عن قرب لمعرفة مدى جاهزيته. ويعاني فريق ليفربول من أزمة إصابات عميقة، واستعان كلوب بعدد من اللاعبين المراهقين، خلال المباراة التي فاز فيها “الريدز” على تشيلسي (1-0) التي […]

ظهرت المقالة نحتاج لمعجزة.. مدرب ليفربول يكشف الحالة الصحية لمحمد صلاح وغيره أولاً على ايرث نيوز.