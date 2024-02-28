2024-02-28 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء ، على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل البرلمان. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “مجلس النواب صوت على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم […]

ظهرت المقالة البرلمان يوصي بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء الجدد إلا بعد التصويت عليهم داخل مجلس النواب أولاً على ايرث نيوز.