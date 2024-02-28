2024-02-28 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعترضت البحرية الهندية سفينة تحمل 3.3 طن من المخدرات، في عملية تعتبر من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد، وتمت في بحر العرب على طول حدود المياه الدولية. وذكر المتحدث باسم البحرية الهندية أنه تم تنفيذ العملية في المياه الدولية لبحر العرب بالاشتراك مع البحرية الهندية وفرقة مكافحة الإرهاب في ولاية كجرات […]

ظهرت المقالة البحرية الهندية تضبط أكبر شحنة مخدرات بعملية في بحر العرب أولاً على ايرث نيوز.