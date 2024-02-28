البرلمان يرهن مباشرة أعضاء مجلس الأمناء الجدد بالتصويت عليهم داخل مجلس النواب

2024-02-28 14:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب صوت على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة رقم 12 ضمن الدورة الانتخابية للخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول".



