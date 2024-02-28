2024-02-28 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، معالجة مشاكل 80 مشروعاً متلكئاً.

وقال ريكاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عملت على معالجة نحو 80 مشروعاً تحتوي على مشاكل قانونية وإدارية".

وأضاف، أن "العمل جارٍ على اتخاذ القرارات والحلول بشأن تلك المشاريع تباعاً في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء".

يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في وقت سابق عن معالجة 400 مشروع متلكئ في جميع قطاعات التنمية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: إن "عدد المشاريع المتلكئة كانت 1452 مشروعاً متلكئاً في مختلف قطاعات التنمية، حيث تم تشكيل لجنة في شهر آذار الماضي من العام 2023 برئاسة وزير التخطيط وعضوية رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية"، مؤكداً أن "اللجنة نجحت حتى الآن بمعالجة ما يقارب 400 مشروع من أصل 1452".

وأضاف، أن "الوزارة تعتزم وضع الحلول والمعالجات لكل المشاريع المتلكئة".