2024-02-28 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

سرقَت مساء الإثنين الماضي من قطار في محطة “غار دو نور” في العاصمة الفرنسية حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة يحتوون على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل، وذلك وفق ما أفادت مصادر الشرطة. وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود الى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون “بي إف […]

ظهرت المقالة النفير بباريس..سرقة الخطة الأمنية ومعلومات حساسة خاصة بالأولمبياد أولاً على ايرث نيوز.