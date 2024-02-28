وزير العمل يجري حملة تفتيشية مفاجئة على معامل الطابوق في النهروان

2024-02-28 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، حملة تفتيشية مفاجئة على معامل الطابوق في منطقة النهروان شرق العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي للاسدي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اجرى برفقة فريق من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية حملة تفتيشية مفاجئة لمعامل الطابوق في منطقة […]

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