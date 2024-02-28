2024-02-28 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن شراء الرئيس عبد اللطيف رشيد عقارًا بأكثر من 5 مليارات دينار وتأجيره للسفارة الكويتية. وقالت الرئاسة في بيان ورد “ايرث نيوز”، إن “دأبت بعض الجهات بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة للأسف على الإعلام خبراً مفاده قيام فخامة رئيس الجمهورية بالاستيلاء […]

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية توضح بشأن شراء الرئيس الجمهورية عقارا وتأجيره للسفارة الكويتية أولاً على ايرث نيوز.