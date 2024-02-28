2024-02-28 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن تحالف الدفاع عن حرية التعبير اليوم الاربعاء، رفضه للتوجيه الذي اصرده البرلمان، الخاص بالاساءاة للمؤسسة التشريعية، فيما وصف هذه الكلمة بأنها “مفردة مطاطية”. وذكر بيان للتحالف تلقته ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي تشتد فيه الخلافات السياسية، والصراع الدولي داخل الأراضي العراقية، فإننا نجدد التمسك بالحقوق الإنسانية والدستورية في التعبير عن الآراء، […]

ظهرت المقالة تحالف الدفاع عن حرية التعبير يرفض توجيها “خطيرا” للبرلمان يتعلق باستخدام “مفردة مطاطية” أولاً على ايرث نيوز.