2024-02-28 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، أن حكومة إقليم كردستان لم تستخدم مبالغ القروض التي تاخذها من الحكومة الاتحادية لتسديد رواتب الموظفين طيلة السنوات الماضية. وذكرت المحكمة في بيان ورد” ايرث نيوز”، أن “المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان، وان […]

ظهرت المقالة الاتحادية: حكومة كردستان لم تستخدم مبالغ القروض لتسديد الرواتب طيلة سنوات الماضية أولاً على ايرث نيوز.