2024-02-28 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد امين عام تجمع أجيال محمد السوداني، اليوم الأربعاء، انه بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت الاجواء السياسية مهيأة لانتخاب رئيس مجلس النواب. وذكر السوداني لوكالة ايرث نيوز، ان “رد الدعوة من قبل المحكمة الاتحادية، لا يعني ان شعلان الكريم سيكون رئيس لمجلس النواب انما سيبقى مرشحا”. وأضاف ان “الواقع الفعلي ستنحصر المنافسة بين […]

ظهرت المقالة بعد قرار المحكمة الاتحادية.. السوداني يحدد الشخصية الأقرب لرئاسة البرلمان أولاً على ايرث نيوز.