الرئيس الأرميني: العراق يتمتع بكفاءات علمية وسمعة أكاديمية رائدة في الشرق الاوسط

2024-02-28 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس جمهورية ارمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، اليوم الاربعاء، محاضرة عن قضايا السياسة والاقتصاد في جامعة بغداد، فيما أكد أن العراق يتمتع بكفاءات علمية وسمعة أكاديمية رائدة في الشرق الاوسط.وقال بيان لكلية الاعلام تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنها "ضيّفت رئيس جمهورية ارمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، في ندوة حوارية حول السياسة والاقتصاد، بحضور طلبة كليتي العلوم السياسية والإعلام، على قاعة الحرية بالجامعة".واضاف البيان أن "الندوة التي نظمتها كلية العلوم السياسية بالتعاون مع كلية الإعلام واشراف رئيس الجامعة بهاء ابراهيم انصاف هدفت الى تعزيز التواصل الثقافي والأكاديمي بين الجامعات والدول".واشار إلى أن "رئيس جمهورية أرمينيا قدم محاضرة، تناول فيها عدة مواضيع مهمة، منها الوضع السياسي والثقافي في بلاده، بالإضافة إلى رؤيته للتطورات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".وتابع البيان أن "الحضور مع تفاعل المحاضرة بشكل كبير، حيث استمعوا بعمق للمحاضرة ولطروحات الرئيس الارميني، وطرحوا العديد من التساؤلات التي أثرت عناصر النقاش خلال الندوة".ولفت إلى أن "رئيس جامعة بغداد بهاء ابراهيم انصاف، وعميد كلية الإعلام عمار طاهر وعميد كلية العلوم السياسية عادل عبد الحمزة، شاركو في الندوة الذين أشادوا بأهمية هذه المبادرات في تبادل الحوار الثقافي والأكاديمي"، مؤكدين ان "هذا النوع من المحاضرات يُسهم في فهم الطلبة للقضايا السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقات الإقليمية والدولية من خلال اطروحات متعددة الأطراف".وتابع البيان أن "التدريسي في قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام رعد جاسم الكعبي، طرح خلال الندوة تساؤلا حول الاوضاع الارمينية بعد التغييرات السياسية وتغلب "العقد المدني" الحاكم في الانتخابات، ومستوى تعامل الاعلام مع الاحداث، اذ أشار الرئيس الأرمني إلى ان "الإعلام كان منصفًا إلى حد كبير في التعامل معهم، وأنهم يحترمون حرية الرأي والتعبير"،في المقابل، اثارت الطالبة شهد كريم استفهامًا حول الاتفاقات الموقعة بين العراق وأرمينيا، وما إذا كانت تتضمن جوانبًا تتعلق بالعلاقات الأكاديمية والبعثات الدراسية".ورد الرئيس خاتشاتوريان قائلاً أن "العراق يتمتع بكفاءات علمية وسمعة أكاديمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك حرصنا على حرصنا على تعزيز التعاون الأكاديمي بين العراق وأرمينيا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الأكاديمية، بما في ذلك تبادل البعثات الدراسية وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، بهدف تعزيز التقارب الثقافي والعلمي بين البلدين".واختتم البيان أن "فاهاغن خاتشاتوريان سياسي أرميني ولد عام 1959، وتقلد عدة مناصب إدارية في مؤسسات تجارية، وفي حزب "المؤتمر الوطني الأرميني"، قبل أن يتولى رئاسة أرمينيا في آذار 2022، ويعد بالإضافة إلى كونه سياسيا أرمينيا بارزا؛ كاتبا ومؤلفا، وله عدة منشورات ومقالات علمية ومهنية في مجالي الاقتصاد والسياسة".