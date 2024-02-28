2024-02-28 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – وسام الملا

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الأربعاء، عن حملة كبيرة لتطوير المطارات خلال الفترة القادمة، مؤكداً وجود تعاون دولي لتنفيذ هذه الخطوة.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك برنامجاً كبيراً لتأهيل المطارات واستحداث مطارات جديدة"، منوهاً بأن "هذا القطاع غائب عن التطوير منذ فترة طويلة".

وأضاف، أن "الحكومة وضعت برنامجاً متكاملاً لتأهيل المطارات، إضافة إلى أن هنالك تعاوناً مع منظمات كبيرة والبنك الدولي لوضع برنامج صحيح لإعادة تأهيل المطارات".

وأشار إلى، أنه "خلال الأشهر القادمة ستنطلق حملة كبيرة لتطوير المطارات"، مستدركاً بالقول: إن "مطاراتنا أصبحت متهالكة، ويجب إعادة تأهيلها".