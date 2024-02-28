الاطاحة بمتهمين اثنين بحوزتهما (لوحات فنية أثرية) في صلاح الدين

2024-02-28 17:20:01 - المصدر: الفرات نيوز

رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في صلاح الدين معلومات تفيد بوجود متهمين اثنين بحوزتهما لوحات فنية أثرية، على الفور تم تشكيل فريق استخباري والتأكد من صحة المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية تمت مداهمة دور المتهمين وإلقاء القبض عليهما وضبط القطع الأثرية بحوزتهما،

ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بالمتاجرة بالآثار، وأُحيلا الى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل.