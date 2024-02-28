خلال ساعات.. ائتلاف المالكي يحدد مرشحه لمنصب محافظ ديالى

2024-02-28 17:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الأربعاء، بأن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي سيحدد مرشحه لمنصب محافظ ديالى خلال الساعات القادمة بعد اجتماع للإطار التنسيقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الساعات الماضية شهدت عقد اجتماعات هامة للإطار التنسيقي والكتل الأخرى حول ملف تشكيل الحكومة المحلية في ديالى".

وأضاف أن "الاجتماعات خرجت بمقررات هامة أبرزها التأكيد على ضرورة الإسراع بحسم تشكيل الحكومة المحلية في ديالى قبل انتهاء المدة القانونية المحددة وهي يوم 5/3/2024 بعد مرور 30 يوما على عقد الجلسة الاولى للمجلس".

وأكد أنه "تم الاتفاق على أن تشهد الـ24 ساعة القادمة تحديد مرشح كتلة دولة القانون لمنصب المحافظ من أجل تحديد موعدا لجلسة المجلس قبل انتهاء المدة القانونية.

وامس الثلاثاء، أكد مصدر سياسي، بأن الاتفاق بين زعيمي كتلة دولة القانون نوري المالكي، ومنظمة بدر هادي العامري، والذي يقضي بأن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون ما يزال قائماً.

وعقد مجلس ديالى أول جلسة له يوم 5 من الشهر الجاري وقرر بقائها مفتوحة بعد عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وابقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون اكمال التصويت لاختيار رئيسا للمجلس.