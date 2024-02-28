إدارة الزوراء تتمسك بالمدرب البدري

2024-02-28 17:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد نادي الزوراء، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، على تمسكهم باستمرار المدير الفني المصري، حسام البدري، على رأس القيادة الفنية لفريقهم.



وأوضح مصدر في النادي، أن "إدارة الزوراء تتمسك باستمرار حسام البدري وجهازه المعاون؛ إذ تحترم التعاقد بينهما الذي يستمر حتى الصيف المقبل".



ويحتل فريق الزوراء المركز الخامس بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة دوري نجوم العراق برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن نوروز صاحب المركز الرابع ونقطة عن دهوك صاحب المركز الثالث.

ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 37 نقطة ويليه الشرطة برصيد 35 نقطة، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة المحلية.



ويحل فريق الزوراء ضيفا على نظيره زاخو، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق.

وخسر الزوراء أمس الثلاثاء خلال المباراة الودية التي استضاف خلالها الصناعة على ملعب التدريبات في الشالجية بنتيجة 1 - 0.