2024-02-28 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى الوفد العراقي برئاسة وزير المالية، طيف سامي محمد، اليوم الاربعاء، مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة ، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 – 29 شباط/فبراير. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تتركز المناقشات حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو […]

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي أولاً على ايرث نيوز.