بوجه ضاحك.. نيمار يسخر من عثمان ديمبلي لهذا السبب (صورة)

2024-02-28 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، بوجه ضاحك يسخر من إحصائية تقارنه بالفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان.

وتقارن الإحصائية بين أهداف ديمبلي ونيمار، بقميص سان جيرمان هذا الموسم، قبل انتقاله للهلال، حيث سجل النجم الفرنسي هدفاً، ونيمار ثنائية، بحسب موقع "إرم نيوز".

وقام نيمار بوضع تعليق بوجه ضاحك، ساخراً من الأمر.

وكان نيمار رحل الموسم الماضي عن سان جيرمان، لينتقل إلى الهلال لكنه لم يشارك مع الفريق السعودي كثيراً لتعرضه لإصابة قوية أجرى على إثرها جراحة، وما زال في مرحلة التأهيل. ورغم رحيله عن سان جيرمان فقد دأب نيمار مؤخراً على السخرية من الفريق الفرنسي، إذ وضع إعجاباً مؤخراً بمنشور أيضاً يسخر فيه من كيليان مبابي، والذي شهدت علاقتهما أزمة خلال لعبهما معاً.

كما قال النجم البرازيلي في تصريحات مؤخراً، إنه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي 6 مواسم مع سان جيرمان، أحرز نيمار لقب الدوري الفرنسي 5 مرات دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا.