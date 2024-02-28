الأمن الوطني يقبض على متهمين بعمليات النصب والإحتيال في المثنى

2024-02-28 17:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) عن إلقاء القبض على متهمين إثنين بعمليات النصب والإحتيال في محافظة المثنى أحدهما انتحل صفة محافظ.

وقال اعلام الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى ألقت القبض على متهمين اثنين بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتسليمهم قطع أراضٍ مقابل الحصول على مبالغ مالية لترويج معاملاتهم، حيث انتحل أحدهما صفة محافظ وقام بالتواصل معهم عبر برنامج (الواتساب)".

وبين، ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، إذ اعترفا صراحة بالإحتيال على المواطنين وانتحال الصفات الحكومية، وقد استلما مبلغاً مالياً يقدر بـ 163 مليون دينار".

وأشار البيان الى انه "وبعد القبض على المتهمين توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهمان وطالبوا بالشكوى ضدهما، وقد جرى تدوين أقوالهما لعرضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".



