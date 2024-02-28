كركوك.. اعتقال 4 مسلحين "أطلقوا النار في الهواء"

2024-02-28 18:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في كركوك، يوم الأربعاء، باعتقال 4 أشخاص لقيامهم بإطلاق النار في أحد أحياء المحافظة الشمالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة طوارئ كركوك تلقت بلاغا عن وجود أشخاص قاموا بإطلاق النار في حي بارود خانة شمال كركوك، وبعد تعميم أوصاف السيارة والمسلحين تمكنت القوة من اعتقال المسلحين الأربعة".

وأضاف المصدر أن "القوة التي اعتقلت المسلحين وبحوزتهم سيارة مدنية وسلمتهم الى مركز للشرطة للتحقيق معهم".