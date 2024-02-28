أحدهما انتحل صفة "محافظ".. الأمن العراقي يقبض على متهمين بالنصب والإحتيال

2024-02-28 18:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، القبض على على متهمين اثنين بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين، حيث انتحل أحدهما صفة "محافظ المثنى".

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارزه ألقت القبض على متهمين اثنين بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتسليمهم قطع أراضٍ مقابل الحصول على مبالغ مالية لترويج معاملاتهم، حيث انتحل أحدهما صفة محافظ وقام بالتواصل معهم عبر برنامج الواتساب".

واضاف ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، إذ اعترفا صراحة بالإحتيال على المواطنين وانتحال الصفات الحكومية، وقد استلما مبلغاً مالياً يقدر بـ (163) مليون دينار عراقي".

وتابع البيان "بعد القبض عليهما توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهمان وطالبوا بالشكوى ضدهما، وقد جرى تدوين أقوالهما لعرضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".