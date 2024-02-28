السيد الحكيم يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر قضاء عفك في الديوانية ويوجه بانصاف المحافظة

2024-02-28 18:30:01 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا مساء اليوم شيوخ ووجهاء عشائر قضاء عفك في الديوانية عشيرة آل شيبة الكريمة بحضور أخينا المفضال الشيخ ميثاق آل شيبة حيث باركنا لهم الولادات الميمونة لأئمة أهل البيت "عليهم السلام" وبيّنا أن العراق والعراقيين دفعوا ضريبة التغيير بالانتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى مرحلة الديمقراطية، فمن الطائفية إلى الإرهاب وآخرها التصدي لداعش الإرهابي.

واستذكرنا معهم الانتفاضة الشعبانية المباركة وفتوى الجهاد الدفاعي، وبينا أن العراق يعيش حالة استقرار أمني وسياسي واجتماعي غير مسبوق واستشهدنا بائتلاف إدارة الدولة والاجتماعات الدورية لقادته للتباحث في أمور البلاد، كما دعونا لمغادرة حالة الإعمام السلبي.

أيضا قلنا بضرورة إنصاف محافظة الديوانية وتقديم الخدمات لأبنائها.