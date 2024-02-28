الإعمار: خطط لإعادة تأهيل الطرق الخارجية بالتنسيق مع المحافظات

2024-02-28 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيحددت وزارة الإعمار والإسكان، موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع، وفيما كشفت عن نسب الإنجاز بمدخلي بغداد مع الكوت وديالى، أكدت وجود خطط لإعادة تأهيل الطرق الخارجية بالتنسيق مع المحافظات.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان استبرق صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت إستراتيجية لإعادة تقييم قطاع الطرق والجسور بالعراق لاسيما الطرق الخارجية"، مبينا، أن "الطرق الخارجية تحتاج إلى أعمال تأثيث وتأهيل بالكامل".وأضاف، أن "الوزارة أخذت بنظر الاعتبار مراجعة الطرق كافة، ولدينا تنسيق مع المحافظات ضمن خطط واضحة التي تقع الطرق ضمن حدودها الإدارية لتنفيذ أعمال التأهيل"، إضافة إلى "تفعيل محطات الأوزان على الطرق الخارجية، حيث تم إحالة 80 محطة إلى الاستثمار لغرض العمل بها".وأشار، إلى أن "الطرق الخارجية تعاني منذ عقود طويلة ولا بد من أعمال صيانة وتأهيل إضافة إلى التجاوزات وعدم مراعاة الأوزان ما أضر بها كثيراً، فضلا عن العمليات الإرهابية التي أثرت على البنى التحتية للطرق ودمرت كثيراً منها".وأكد، أن "الوزارة أخذت بنظر الاعتبار دعم قطاع الطرق والجسور بشكل عام في مختلف أنحاء العراق وهي ماضية بعدة مشاريع".وعن الطريق الحلقي في بغداد، بين أن "المشروع سيطلق قريباً وهو مشروع تنموي يربط المحافظات الشمالية بالجنوبية وبالاتجاه المعاكس والشرق بالغرب دون المرور بمحافظة بغداد ويحتوي على عدد من الفعاليات التجارية والترفيهية.وبشأن مداخل العاصمة بغداد، أوضح صباح أن "نسب الإنجاز بمدخلي بغداد- كوت وبغداد- ديالى، وصلت إلى أكثر من 90‎%‎، وننتظر محافظة بغداد لإكمال الأعمال المنوطة بها وتسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة".