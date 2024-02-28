التربية تطلق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية
2024-02-28 18:36:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع إطلاق فعاليات اسبوع الصحة المدرسية، نفذت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الحملة الوطنية لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية ( جميع المراحل ورياض الأطفال) في عموم محافظات العراق بالتعاون مع وزارة الصحة".
أعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع إطلاق فعاليات اسبوع الصحة المدرسية، نفذت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الحملة الوطنية لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية ( جميع المراحل ورياض الأطفال) في عموم محافظات العراق بالتعاون مع وزارة الصحة".