التربية تطلق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية

2024-02-28 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع إطلاق فعاليات اسبوع الصحة المدرسية، نفذت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الحملة الوطنية لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية ( جميع المراحل ورياض الأطفال) في عموم محافظات العراق بالتعاون مع وزارة الصحة".