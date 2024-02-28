2024-02-28 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الاربعاء عباس الزاملي محافظ الديوانية، الذي قدم الشكر على دعمه، مثمنا دوره في الوقوف مع الديوانية والدفاع عن مظلومية أبنائها. وقدم الشيخ حمودي بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “التهاني للزاملي “بتسنمه المسؤولية”، مؤكدا أن “المحافظين في هذه المرحلة أمام اختبار صعب في ظل وجود […]

ظهرت المقالة همام حمودي: المحافظون أمام إختبار صعب وخيارهم الوحيد للنجاح هو تغيير الواقع أولاً على ايرث نيوز.