2024-02-28 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ناقش رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيدة، اليوم الأربعاء، مع شركة “نوكيا” سبل تعزيز التعاون المشترك باعتبارها احدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد المؤيد أن هيئة الإعلام والاتصالات تأمل أن تعمل شركة “نوكيا” على ترسيخ تجربتها الرقمية في العراق باعتباره سوقاً يشهد نمواً متصاعداً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت […]

ظهرت المقالة المؤيد يحث شركة “نوكيا” على تعزيز تجربتها الرقمية في العراق أولاً على ايرث نيوز.