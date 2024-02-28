2024-02-28 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

وزعم كليفرلي في مقابلة مع صحيفة “تايمز” أن المتظاهرين أوضحوا وجهة نظرهم وقاموا بذلك بالصوت العالي للغاية، و”لست متأكدا من أن هذه المسيرات التي تقام كل أسبوعين تضيف وزنا لحجتهم”. وأضاف: “إنهم لا يقولون أي شيء جديد حقا”. كما أقر وزير الداخلية بأن هذه التصرفات وضعت ضغوطا هائلة على الشرطة البريطانية ليس فقط في العاصمة، بل […]

ظهرت المقالة وزير داخلية بريطانيا يطالب بوقف الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أولاً على ايرث نيوز.