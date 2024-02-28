2024-02-28 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

استعرض خلالها متطلبات تعزيز الأمن العربي المشترك ونجاحات العراق في تحقيق الأمن الداخلي بما أدى إلى انخفاض الجريمة بنسبة 40%وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية التونسية خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب ويعقد سلسلة اجتماعات هامة مع نظرائه في الدول العربية ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري وفد وزارة الداخلية في جمهورية العراق لحضور […]

ظهرت المقالة بنسبة 40%.. انخفاض معدلات الجريمة في العراق أولاً على ايرث نيوز.