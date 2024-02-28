العراق وفرنسا يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري

2024-02-28 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري بين العراق وفرنسا.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي استقبل الفريق الطيار الركن تييري جاريتا معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفرنسية يرافقه اللواء الركن ميشيل دل بت قائد القوات الخاصة الفرنسية والوفد المرافق، وقد تضمن الاجتماع الذي عقده الطرفان في مقر قيادة العمليات المشتركة بحث آفاق التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري ودعم وتدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية".وأضافت، "كما ناقش نائب قائد العمليات المشتركة والوفد الفرنسي العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين العراقي والفرنسي".وتابعت، أن "الجانبين أشادا بالتاريخ الطويل لهذه العلاقات وانعكاساتها على المستويات كافة، كما أكد أن هنالك رغبة مشتركة وتعاونا ثنائيا وعملا مستمرا لبلورة وإكمال توقيع المذكرة الأمنية الثنائية بين العراق وفرنسا كما تمت الإشادة بما تم تحقيقه على مستوى التمارين الجوية المشتركة وجهود الجانب الفرنسي في تدريب وتهيئة الأفواج الصحراوية".