القبض على متهمين اثنين بعمليات نصب واحتيال في المثنى

2024-02-28 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على اثنين متهمين بعمليات النصب والاحتيال في محافظة المثنى.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى القت القبض على اثنين متهمين بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتسليمهم قطع أراضٍ مقابل الحصول على مبالغ مالية لترويج معاملاتهم، حيث انتحل أحدهما صفة محافظ وقام بالتواصل معهم عبر برنامج الواتساب".وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، إذ اعترفا صراحة بالاحتيال على المواطنين وانتحال الصفات الحكومية، وقد استلما مبلغاً مالياً يقدر بـ 163 مليون دينار عراقي".وأشار الى أنه "بعد القبض عليهما توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهمان وطالبوا بالشكوى ضدهما، وقد جرى تدوين أقوالهما لعرضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".