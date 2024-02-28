الهجرة: نتعاون مع 3 وزارات لتوفير متطلبات إغلاق مخيمات النازحين

2024-02-28 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، المضي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق مخيمات النازحين خلال الأشهر الست الأولى من هذا العام من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات العملية بالتعاون مع 3 وزارات.وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار مجلس الوزراء بغلق المخيمات واعادة النازحين قبل نهاية حزيران المقبل، أخذ سياق الإجراءات الواقعية على المستوى المادي والإنساني، ونحن وضعنا كل التسهيلات من أجل تحقيق هذا الهدف، والخطوة الاولى أننا نقوم بجرد ومسح ميداني، وحددنا توجهات النازحين سواء من يريد البقاء في منطقة معينة أو العودة إلى منطقته والعودة تكون طوعية".وأضاف النوري، أن "عدة وزارات تسند أعمالنا وتساهم بتوفير تسهيلات أمام النازحين كالنقل عبر توفير وظائف للسواق مثلاً والتربية من خلال إعادة بعض المعلمين لوظائفهم ووزارة العمل من اجل شمول بعض النازحين بشبكة الحماية او حتى منحهم قروض ميسرة دون فوائد، وكذلك هناك عمل لبناء دور واطئة الكلفة وخاصة من هدمت ديارهم لتشجيعهم".وتابع أنه "إضافة إلى الوزارات فإن هناك المنظمات الدولية المعنية في العمل في العراق تشارك في تهيئة ظروف دعماً لجهود الحكومة وخاصة منظمة الهجرة الدولية وغيرها".وبين النوري أن "عدد ما تبقى في المخيمات يبلغ 30564 عائلة في 24 مخيما، أغلبهم في إقليم كردستان وأغلب هؤلاء من سنجار، والعمل جارٍيا لتوفير الظروف الملاءمة لعودتهم".