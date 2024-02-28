أمين بغداد: تحقيق مراحل متقدمة في تطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية

2024-02-28 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، عن تحقيق مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .وقال بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" كاظم وخلال اطلاعه ميدانياً على الأعمال الجارية لإنجاز المشروع رفقة مدير عام دائرة بلدية المنصور أكد أن" دائرة بلدية المنصور شرعت بتطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية لتكون مقاطع نموذجية ومواقع ترفيهية وسياحية جديدة للمواطنين في مركز العاصمة ".وأضاف ،أن " أعمال تطوير مقتربات جسر الجادرية تتضمن متنزهاً نموذجياً بمساحة 5 دوانم بعد ان تم اعادة تأهيلها بالكامل والمباشرة باعمال الزراعة وتنفيذ المماشي وإنشاء النافورات ونصب مصاطب الجلوس واعمدة الإنارة ".وتابع، أن " دائرة البلدية وصلت لمراحل متقدمة في تطوير كورنيش القادسية بطول 220 م من خلال تنفيذ ممشى ومصاطب للجلوس ونصب اعمدة الانارة الديكورية ".وأشار الى، أن " هذه المشاريع جزء من أعمال أمانة بغداد لتجميل العاصمة واحياء ضفاف نهر دجلة ، وأن حملة أمانة بغداد مستمرة في جميع مناطق العاصمة ضمن خطة تم إعدادها مسبقاً ، وان عام 2024 سيشهد إنجاز العديد من المشاريع وهو عام الإنجازات كما اطلق عليه رئيس مجلس الوزراء ".