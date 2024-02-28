تراجع تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات أخرى بسبب توقف "الغاز الايراني"

2024-02-28 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، بتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بسبب توقف "الغاز الايراني".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضغط الغاز المورد من إيران إلى العراق، توقف لأسباب فنية"، مبيناً ان "انخفاض ضغط الغاز تسبب في إطفاء عدد من وحدات توليد الطاقة في المنطقة الوسطى وتراجع تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية".

وأشار المصدر إلى أن "تراجع تجهيز الطاقة شمل بغداد وعدد من المحافظات وانخفاض معدل تجهيز الكهرباء إلى قرابة 16 ألف ميغاواط".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر في مديرية كهرباء ديالى، بخروج الخطوط المستوردة من إيران عن الخدمة وتراجع ساعات التجهيز في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "خطوط الكهرباء الايرانية ميرساد وسربيل زهاب المجهزة لمعظم مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي توقفت عن العمل وخرجت عن الخدمة من المصدر بلا معرفة الأسباب".