حملة وطنية لتلقيح التلاميذ في عموم العراق (وثيقة)

2024-02-28 19:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) عن إطلاق حملة وطنية لتلقيح التلاميذ في المدارس في عموم محافظات البلاد.

وبحسب تعميم وزاري الى مديريات التربية كافة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وتزامنا مع اطلاق فعاليات اسبوع الصحة المدرسية، تعلن وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي تنفيذ الحملة الوطنية لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية (جميع المراحل ورياض الأطفال) في عموم محافظات العراق بالتعاون مع وزارة الصحة".







