2024-02-28 19:30:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكدت ست كيانات سياسية تمثل مكونات إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن "يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية"، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، "رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني"، داعيةً إلى "إبعاد تمثيلها النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية، ودعم حقوقها الوطنية العراقية والتأكيد على عدم دستورية القرار واعتباره ضربة سياسية موجهة إلى حقوقها دون وجه حق واعتبار ما يتعرضون لها خرقاً للمواثيق والقرارات الدولية"