الرئيس العراقي يؤكد "دستورية" صلاحيات اقليم كوردستان ويوجه رسالة الى كورد ايران وتركيا

2024-02-28 19:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاربعاء، على ان صلاحيات اقليم كوردستان "دستورية"، وفيما أوصى كورد إيران وتركيا المقيمين في العراق "بعدم تهديد الدول المجاورة"، شدد على ضرورة إنشاء علاقات متعددة مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار"، مبينا أن "تركيز كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب على ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية".

وبشأن صلاحيات إقليم كوردستان بين الرئيس العراقي، أن "الصلاحيات دستورية ولا توجد جهة رسمية عراقية تطلب سحب هذه الصلاحيات"، موضحا أن "العراق دولة فيدرالية يضمن لإقليم كوردستان حقوقه".

وحول وجود قوات التحالف، اشار الى ان "التحالف الدولي موجود باتفاق مع الحكومة العراقية، وأي جدول زمني حول بقائه أو خروجه هو قرار الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية ومجلس النواب والقرار النهائي بيد الحكومة العراقية"، مبينا ان "تواجد التحالف الدولي كان للمساعدة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، والآن خطر داعش لم يعد له وجود".

وتابع الرئيس "نريد علاقات طيبة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة، وهي قوة كبرى في العالم لا نستطيع أن نهمل إقامة علاقات جيدة معها".

وتحدث عن موقف العراق مع الدول المجاورة قائلا: "نجحنا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، والعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية ولدينا جهود أخرى على ملفات عدة في المنطقة"، مشيرا الى ان العلاقات مع "تركيا جيدة سياسياً، وتجارياً، واستثمارياً، ولدينا ملاحظات أمنية يجب العمل على حلها في إطار المفاوضات".

ولفت الى ان "علاقة العراق مع المملكة العربية السعودية جيدة ومتواصلة"، مضيفا "لمست خلال زيارتي لها رغبة الجانب السعودي بتعزيز التعاون والتنسيق، والمملكة مهتمة بأمن العراق واستقراره".

ورفض الرئيس "استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات أو تهديد أي دولة مجاورة"، موجها توصياته إلى "الكورد من إيران وتركيا المقيمين في العراق باحترام هذا المبدأ".

وفيما يخص موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية، اكد على ان "الموقف ثابت وواضح، مع كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للعيش بسلام وحرية في دولته على أرض فلسطين، ونستنكر بشدة العدوان على غزة".