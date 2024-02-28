2024-02-28 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

حددت وزارة الإعمار والإسكان، موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع، وفيما كشفت عن نسب الإنجاز بمدخلي بغداد مع الكوت وديالى، أكدت وجود خطط لإعادة تأهيل الطرق الخارجية بالتنسيق مع المحافظات. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان استبرق صباح إن “الوزارة وضعت إستراتيجية لإعادة تقييم قطاع الطرق والجسور بالعراق لاسيما الطرق الخارجية”، مبينا، أن “الطرق الخارجية تحتاج […]

ظهرت المقالة تحديد موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع.. ماذا عن مدخلي بغداد مع الكوت وديالى؟ أولاً على ايرث نيوز.