2024-02-28 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين بـ”الدكة العشائرية” في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة للحد من ظاهرة السلاح المنفلت واطلاق العيارات النارية والدكات العشائرية، وبإشراف مباشر من قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، […]

ظهرت المقالة روعوا المواطنين.. اعتقال متهمين ظهروا في مواقع التواصل وهم ينفذون “دكة عشائرية” شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.