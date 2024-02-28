2024-02-28 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتزم أمام السعوديين بإقامة دولة فلسطينية مقابل تدريبهم على برنامجهم النووي. وأضاف ليبرمان في مقابلة صحفية: البرنامج النووي سيضع الشرق الأوسط برمته في سباق نووي مجنون بموافقة نتنياهو. نتنياهو يريد أن يتفاخر فقط بإبرام اتفاق مع السعوديين. نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية […]

ظهرت المقالة ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.