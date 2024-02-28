2024-02-28 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

وسط اتهامات “بالخرف” من دونالد ترامب وأنصاره، يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن اختبارا طبيا حساسا، الأربعاء، وهو ما يحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة. وسيكون التقييم الطبي محط اهتمام كبير، بينما يسعى الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر. وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصا […]

ظهرت المقالة بعد اتهامات ترامب.. ترقب لفحص جو بايدن الطبي أولاً على ايرث نيوز.